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ВМС США провели испытание ракеты Trident II без боевой части

ВМС США провели испытание ракеты Trident II без боевой части

Военно-морские силы (ВМС) США провели в воскресенье испытание баллистической ракеты Trident II без боевой части. 

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, oб этом говорится в распространенном сообщении пресс-службы ВМС.

Запуск был произведен со стратегической подводной лодки USS Maine класса "Огайо" в районе побережья Сан-Диего (штат Калифорния). "Испытание призвано проверить состояние Trident II и собрать дополнительные данные о надежности, точности и характеристиках стратегических ядерных сил", - отметили в ВМС.

Ракеты Trident II изначально планировалось снять с вооружения в 2024 году, однако срок их службы был продлен до 2040-х годов.

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