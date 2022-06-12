ВМС США приостановят полеты авиации из-за последних крушений

ВМС США приняли решение приостановить полеты своей авиации 13 июня для оценки ситуации в связи с недавними крушениями.

ВМС США приняли решение приостановить полеты своей авиации 13 июня для оценки ситуации в связи с недавними крушениями.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в опубликованном в субботу сообщении пресс-службы командования воздушных сил ВМС.

"В связи с последними катастрофами, затронувшими авиацию ВМС и Корпуса морской пехоты, командование воздушных сил распорядилось 13 июня приостановить полеты всех неразвернутых авиационных подразделений для оценки управления рисками и проведения тренировок, касающихся угроз и ошибок", - отмечается в тексте.

При этом развернутые подразделения приостановят полеты при первой возможности, информировали в командовании.