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ВМС США приняли стратегию киберзащиты оборонной инфраструктуры

ВМС США приняли стратегию киберзащиты оборонной инфраструктуры ВМС США сообщили о принятии новой стратегии в области киберзащиты оборонной инфраструктуры флота.
Другие страны
22 ноября 2023 г. 02:53
ВМС США приняли стратегию киберзащиты оборонной инфраструктуры

ВМС США сообщили о принятии новой стратегии в области киберзащиты оборонной инфраструктуры флота.

Как передает Report, стратегия включает семь отдельных направлений, в частности, поддержании и совершенствовании системы кибербезопасности, защиты системных данных сети, обеспечении безопасности критической оборонной инфраструктуры и систем вооружения, проведении киберопераций, обеспечении сотрудничества с партнерами и обмен с ними данными.

"Эта стратегия основана на многолетнем опыте, извлеченном из операций в киберсфере по всему миру. Мы сосредоточены на агрессивном развитии наших киберопераций, одновременно укрепляя сотрудничество с нашими союзниками и партнерами", - заявил министр ВМС США Карлос Дель Торо.

Главный киберсоветник ВМС Крис Клири отметил, что данная стратегия подтверждает приверженность к совершенству ведения боевых действий в киберпространстве.

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