ВМС США приняли стратегию киберзащиты оборонной инфраструктуры

ВМС США сообщили о принятии новой стратегии в области киберзащиты оборонной инфраструктуры флота.

ВМС США сообщили о принятии новой стратегии в области киберзащиты оборонной инфраструктуры флота.

Как передает Report , стратегия включает семь отдельных направлений, в частности, поддержании и совершенствовании системы кибербезопасности, защиты системных данных сети, обеспечении безопасности критической оборонной инфраструктуры и систем вооружения, проведении киберопераций, обеспечении сотрудничества с партнерами и обмен с ними данными.

"Эта стратегия основана на многолетнем опыте, извлеченном из операций в киберсфере по всему миру. Мы сосредоточены на агрессивном развитии наших киберопераций, одновременно укрепляя сотрудничество с нашими союзниками и партнерами", - заявил министр ВМС США Карлос Дель Торо.

Главный киберсоветник ВМС Крис Клири отметил, что данная стратегия подтверждает приверженность к совершенству ведения боевых действий в киберпространстве.