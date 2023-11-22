ВМС США приняли стратегию киберзащиты оборонной инфраструктуры

ВМС США сообщили о принятии новой стратегии в области киберзащиты оборонной инфраструктуры флота.
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"Эта стратегия основана на многолетнем опыте, извлеченном из операций в киберсфере по всему миру. Мы сосредоточены на агрессивном развитии наших киберопераций, одновременно укрепляя сотрудничество с нашими союзниками и партнерами", - заявил министр ВМС США Карлос Дель Торо.
Главный киберсоветник ВМС Крис Клири отметил, что данная стратегия подтверждает приверженность к совершенству ведения боевых действий в киберпространстве.