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ВМС США приняли на вооружение новую ударную атомную подлодку

ВМС США приняли на вооружение новую ударную атомную подлодку Новая ударная атомная подводная лодка USS Hyman G. Rickover вошла в состав ВМС США.
Другие страны
14 октября 2023 г. 20:26
ВМС США приняли на вооружение новую ударную атомную подлодку

Новая ударная атомная подводная лодка USS Hyman G. Rickover вошла в состав ВМС США.

Об этом сообщает Report со ссылкой на пресс-службу Пентагона.

Церемония прошла на базе морских подводных лодок Нью-Лондон в городе Гротон (штат Коннектикут), в ней участвовал министр ВМС США Карлос дель Торо. Это вторая подводная лодка, названная в честь "отца американского атомного флота" адмирала Хаймана Риковера. USS Hyman G. Rickover оснащена ракетами Tomahawk, морскими минами Mk 60 CAPTOR, торпедами большой дальности Mk 48.

Субмарина стала четвертой подводной лодкой типа Virginia в варианте Block IV, поступившей на вооружение ВМС США. Пентагон заявляет, что она обеспечит Соединенные Штаты "возможностями, необходимыми для поддержания подводного превосходства страны в XXI веке".

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