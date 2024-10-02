ВМС США применили около 10 перехватчиков для отражения удара Ирана по Израилю

США применили порядка 10 ракет-перехватчиков для помощи Израилю в отражении ракетного удара со стороны Ирана.

США применили порядка 10 ракет-перехватчиков для помощи Израилю в отражении ракетного удара со стороны Ирана.

Как передает Report , об этом заявил на регулярном брифинге для журналистов пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер.

По его словам, ВМС США, размещенные на Ближнем Востоке, "оказали поддержку в обороне Израиля, применив по иранским ракетам примерно десяток ракет-перехватчиков". Пресс-секретарь Пентагона отметил, что имеющиеся данные указывают на то, что "Израиль перехватил большинство ракет", ущерб оценивается как минимальный. При этом Райдер подчеркнул, что ему "не известно о том, чтобы Иран заранее предупредил" США о готовящемся ударе по Израилю.