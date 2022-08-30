ВМС США пресекли попытку захвата КСИР безэкипажного аппарата в Персидском заливе

Военно-морские силы (ВМС) США пресекли попытку судна Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) захватить американский безэкипажный надводный аппарат в Персидском заливе.

Военно-морские силы (ВМС) США пресекли попытку судна Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) захватить американский безэкипажный надводный аппарат в Персидском заливе.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении пресс-службы 5-го флота ВМС США.

"ВМС США пресекли попытку вспомогательного судна Военно-морских сил КСИР захватить безэкипажный надводный аппарат 5-го флота [ВМС США] в Персидском заливе", - говорится в заявлении.

Как уточнила пресс-служба, речь идет об аппарате Saildrone Explorer, оснащенном "сенсорами, радарами и камерами для навигации и сбора данных".