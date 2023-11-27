ВМС США помогли обеспечить безопасность захваченного судна в Аденском заливе

Американский военный корабль отреагировал на сигнал бедствия с захваченного танкера Central Park в Аденском заливе.

Американский военный корабль отреагировал на сигнал бедствия с захваченного танкера Central Park у побережья Йемена в Аденском заливе.

Как передает Report со ссылкой на Reuters, эсминец USS Maso "помог обеспечить безопасность" судна. "Теперь танкер свободен", утверждает собеседник

Напомним, что танкер был захвачен неизвестными в Аденском заливе 26 ноября. По данным Associated Press и The Times of Israel, судно принадлежит компании Zodiac Maritime, которая входит в Zodiac Group израильского бизнесмена Эяля Офера. Ни одна группировка не взяла на себя ответственность за произошедшее. По данным Reuters, на борту находится груз с фосфорной кислотой. В состав экипажа входят 22 гражданина Турции, России, Вьетнама, Болгарии, Индии, Грузии и Филиппин.

19 ноября вооруженные силы Йемена, подконтрольные группировке хуситов, сообщили, что намерены атаковать любые израильские суда в Красном море. Вслед за этим йеменское мятежное движение "Ансар Аллах" (хуситы) захватило грузовое судно Galaxy Leader в Красном море. При этом на борту судна не было израильтян.