О нас

ВМС США помогли обеспечить безопасность захваченного судна в Аденском заливе

ВМС США помогли обеспечить безопасность захваченного судна в Аденском заливе Американский военный корабль отреагировал на сигнал бедствия с захваченного танкера Central Park в Аденском заливе.
Другие страны
27 ноября 2023 г. 04:58
ВМС США помогли обеспечить безопасность захваченного судна в Аденском заливе

Американский военный корабль отреагировал на сигнал бедствия с захваченного танкера Central Park у побережья Йемена в Аденском заливе.

Как передает Report со ссылкой на Reuters, эсминец USS Maso "помог обеспечить безопасность" судна. "Теперь танкер свободен", утверждает собеседник

Напомним, что танкер был захвачен неизвестными в Аденском заливе 26 ноября. По данным Associated Press и The Times of Israel, судно принадлежит компании Zodiac Maritime, которая входит в Zodiac Group израильского бизнесмена Эяля Офера. Ни одна группировка не взяла на себя ответственность за произошедшее. По данным Reuters, на борту находится груз с фосфорной кислотой. В состав экипажа входят 22 гражданина Турции, России, Вьетнама, Болгарии, Индии, Грузии и Филиппин.

19 ноября вооруженные силы Йемена, подконтрольные группировке хуситов, сообщили, что намерены атаковать любые израильские суда в Красном море. Вслед за этим йеменское мятежное движение "Ансар Аллах" (хуситы) захватило грузовое судно Galaxy Leader в Красном море. При этом на борту судна не было израильтян.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке KİV: ABŞ hərbçiləri türkiyəli dənizçiləri daşıyan gəmini silahlılardan qurtarıb

Самое читаемое

Старинные азербайджанские ковры будут выставлены на торги в Австрии
ФотоСтаринные азербайджанские ковры будут выставлены на торги в Австрии
20 ноября 2023 г. 08:53
Более 20 рейсов задержали и отменили в аэропортах Москвы
Более 20 рейсов задержали и отменили в аэропортах Москвы
20 ноября 2023 г. 11:32
На берегу Каспия найдено тело неизвестного мужчины
На берегу Каспия найдено тело неизвестного мужчины
20 ноября 2023 г. 19:45
В Баку завершилась конференция на тему Деколонизация: расширение прав и возможностей женщин
ФотоВ Баку завершилась конференция на тему "Деколонизация: расширение прав и возможностей женщин"
21 ноября 2023 г. 14:10
Синди Поллукс: Французская Гвиана благодарна Азербайджану за поддержку
Синди Поллукс: Французская Гвиана благодарна Азербайджану за поддержку
21 ноября 2023 г. 11:27
Глава ЕК: Майдан в Украине навсегда изменил Европу
Глава ЕК: Майдан в Украине навсегда изменил Европу
21 ноября 2023 г. 13:37
В Шабране в цехе при взрыве шины погиб один человек
ФотоВ Шабране в цехе при взрыве шины погиб один человек
22 ноября 2023 г. 10:29
В Анкаре состоялась выставка-форум c участием предпринимателей из Азербайджана и Турции
ФотоВ Анкаре состоялась выставка-форум c участием предпринимателей из Азербайджана и Турции
22 ноября 2023 г. 19:57
В Варшаве состоялись презентация книги и выставка об истории Карабахского ханства
ФотоВ Варшаве состоялись презентация книги и выставка об истории Карабахского ханства
23 ноября 2023 г. 18:02
Состоялась встреча президентов Азербайджана и Таджикистана
ФотоСостоялась встреча президентов Азербайджана и Таджикистана
24 ноября 2023 г. 14:35

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi