ВМС США по ошибке сбили свой истребитель в Красном море

ВМС США 22 декабря по ошибке сбили в небе над Красным морем американский истребитель F/A-18 Hornet.

ВМС США 22 декабря по ошибке сбили в небе над Красным морем американский истребитель F/A-18 Hornet.

Как сообщает Report со ссылкой на "Reuters", оба пилота катапультировались и спаслись, один из них получил легкие травмы.

Согласно заявлению Центрального командования США, инцидент произошел из-за "дружественного огня", и в настоящее время причины происшествия расследуются. Истребитель базировался на авианосце "Гарри С. Трумэн". В заявлении отмечается, что ракетный крейсер "Геттисберг", сопровождавший авианосец, "по ошибке открыл огонь и сбил самолет".

Красное море уже более года остается зоной активных военных действий. США ведут борьбу против поддерживаемых Ираном йеменских хуситов, которые неоднократно атаковали суда в регионе. За день до инцидента американские силы сбили беспилотники и ракеты хуситов над Красным морем, а также нанесли удары по их командным пунктам и ракетным складам в Сане.