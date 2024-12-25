ВМС США по ошибке сбили два своих истребителя

Ракетный крейсер Военно-морских сил США USS Gettysburg за ночь обстрелял два своих истребителя.

Ракетный крейсер Военно-морских сил США USS Gettysburg за ночь обстрелял два своих истребителя.

Как передает Report со ссылкой на телеканал Fox News, он не только сбил истребитель F/A-18 в ночь на 22 декабря, но и атаковал самолет, взлетевший с палубы авианосца.

Оба инцидента произошли во время нанесения авиаударов по объектам хуситов. Пилотам первого истребителя после попадания зенитной ракеты пришлось катапультироваться. Экипаж второго сумел уклониться от поражения. Снаряд пролетел на расстоянии примерно 30 метров от борта.

Собеседник телеканала сообщили, что пилоты ВМС США возмущены случившимся. Они считают, что качество подготовки персонала и военных на борту Gettysburg недостаточное.