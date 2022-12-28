​​​​​​​ВМС США одобрили полномасштабное производство тяжелых вертолетов CH-53K

Военно-морские силы (ВМС) США одобрили развертывание полномасштабного производства тяжелых военно-транспортных вертолетов Sikorsky CH-53K King Stallion ("Королевский жеребец").

Военно-морские силы (ВМС) США одобрили развертывание полномасштабного производства тяжелых военно-транспортных вертолетов Sikorsky CH-53K King Stallion ("Королевский жеребец").

Как передает Report, об этом сообщается на сайте компании-производителя Lockheed Martin.

"Наращивание производства самого технологически совершенного вертолета в мире позволяет Корпусу морской пехоты США пополнить флот CH-53K и способствует успеху их миссии", - заявил директор программы Lockheed Martin по производству таких машин Билл Фальк.

По его словам, настрой ВМС Соединенных Штатов на масштабное производство CH-53K "внушает уверенность сети из более чем 200 предприятий", поставляющих различные комплектующие для данных вертолетов, а также уменьшает затраты как для американского правительства, так и для зарубежных партнеров Вашингтона, которые приобретают эти машины.