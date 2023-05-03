ВМС США: КСИР Ирана захватил нефтяной танкер под флагом Панамы в Ормузском проливе

Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана захватил нефтяной танкер под флагом Панамы в Ормузском проливе в среду.

Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана захватил нефтяной танкер под флагом Панамы в Ормузском проливе в среду.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом говорится в заявлении Пятого флота ВМС США в Twitter.

"Третьего мая примерно в 6.20 утра по местному времени нефтяной танкер Niovi под панамским флагом был захвачен военно-морскими силами Корпуса стражей исламской революции Ирана при прохождении через Ормузский пролив", - сказано в публикации.

Отмечается, что танкер вышел из порта в Дубае и направлялся в порт города Эль-Фуджейра в ОАЭ, когда его окружили десяток кораблей КСИР и заставили изменить курс в направлении иранских территориальных вод у порта Бендер-Аббас.