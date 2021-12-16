ВМС США испытали лазерное оружие

В Аденском заливе американские военные провели тестовый выстрел лазерного оружия.

В Аденском заливе американские военные провели тестовый выстрел лазерного оружия.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом сообщили в Пятом Флоте ВМФ США.

Выстрел произведен с десантного транспортного дока USS Portland (LPD 27) по статичной мишени.

Испытания твердотельного лазерного оружия (Solid State Laser Weapons System Demonstrator, LWSD) были проведены 16 мая 2020 года в нейтральных водах Тихого океана. В ходе учений лазером был нейтрализован беспилотник - на кадрах видно, как дрон загорается в воздухе после воздействия лазера.

Изображения и видео, предоставленные американскими ВМС, показывают, что USS Portland несет "впервые созданный на системном уровне твердотельный лазер высокоэнергетического класса" мощностью около 150 киловатт.

Также стало известно, что Военно-воздушные силы США получили первый прототип бортового высокоэнергетического лазера (Airborne High Energy Laser, AHEL), который должен в следующем году пройти летные испытания на самолете AC-130J Ghostrider. Разработчики считают, что AHEL сможет поражать цели "моментально и беззвучно".