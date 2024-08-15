ВМС США и Франции провели совместные учения в Филиппинском море

Военно-морские силы (ВМС) США и Франции провели 13 августа двусторонние учения в акватории Филиппинского моря.

Военно-морские силы (ВМС) США и Франции провели 13 августа двусторонние учения в акватории Филиппинского моря.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте Седьмого флота ВМС США.

"Седьмой флот [ВМС США] регулярно предпринимает шаги по укреплению функциональной совместимости с союзниками и партнерами в Индо-Тихоокеанском регионе, что и было сделано на этой неделе во время двусторонней операции с нашими давними союзниками - ВМС Франции", - приводится комментарий командующего Седьмым флотом ВМС США Фреда Качера.

По его словам, совместная работа "укрепляет потенциал ВМС" и повышает их способность сдерживать региональные конфликты.

В военных маневрах приняли участие американский эскадренный миноносец типа "Арли Берк" USS Dewey (DDG 105) и французский фрегат типа "Аквитана" FS Bretagne (D655). В ходе мероприятий корабли осуществили совместное маневрирование, комбинированную связь и имитацию дозаправки в море.