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    ​ВМС США до конца года уйдут из Персидского залива

    США впервые отзовет свои силы из Персидского залива на фоне продолжающих авиаударов по силам ИГ и контролю за агрессией Ирана

    Баку. 31 июля. REPORT.AZ/ Морской флот США отзовет все авианосцы из Персидского залива этой осенью, заявил адмирал ВМФ США, передает Report со ссылкой на Газета.Ru.

    Отмечается, что США впервые отзовет свои силы из Персидского залива на фоне продолжающих авиаударов по силам ИГ и контролю за агрессией Ирана.

    По словам представителя ВМФ, контроль за территорией на какое-то время перейдет к французскому авианосцу, до тех пор, пока США не вернут технику.

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