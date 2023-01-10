ВМС США cообщили о перехвате судна с контрабандой оружия из Ирана в Йемен

Корабли 5-го флота ВМС США перехватили рыболовецкое судно, перевозившее из Ирана в Йемен более 2 тыс. единиц автоматического оружия.

Корабли 5-го флота ВМС США перехватили рыболовецкое судно, перевозившее из Ирана в Йемен более 2 тыс. единиц автоматического оружия.

Как передает Report, об этом во вторник сообщило агентство Reuters со ссылкой на заявление Пентагона.

"Перехваченное судно шло маршрутом, который исторически используется для контрабанды оружия хуситам, команда корабля состояла из шести йеменцев", - говорится в документе. Всего на борту было обнаружено 2 116 автоматов АК-47.

В декабре 2022 года ВМС США заявили о перехвате в Оманском заливе рыболовного траулера, незаконно перевозившего более 50 тонн боеприпасов, дистанционных взрывателей и другого оборудования, необходимого для изготовления оружия. В ноябре Пентагон сообщил о задержании в том же районе судна, перевозившего 163 тонны мочевинного удобрения, которое можно использовать во взрывчатых веществах, и перхлорат аммония, входящий в состав топлива для баллистических ракет.

В Йемене с августа 2014 года продолжается противостояние между правительственными силами и вооруженными формированиями хуситов. Западные и просаудовские источники неоднократно заявляли, что Тегеран осуществляет поставку вооружения движению "Ансар Аллах", которое затем применяется в военных действиях в Йемене, а также для ударов по территории Саудовской Аравии и ОАЭ.