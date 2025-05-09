ВМС Сирии провели масштабную операцию против лодок с нелегальными мигрантами

Военно-морские силы министерства обороны Сирии провели крупномасштабную операцию против судов, используемых для незаконной переправки людей.

Военно-морские силы министерства обороны Сирии провели крупномасштабную операцию против судов, используемых для незаконной переправки людей.

Об этом сообщает Report со ссылкой на сирийское агентство SANA.

"В результате столкновений, продолжавшихся несколько часов, были задержаны несколько контрабандистов, а также изъяты оружие и оборудование, находившиеся при них", - говорится в заявлении Минобороны.

В ведомстве добавили, что задержанные переданы соответствующим правоохранительным органам для привлечения к ответственности. Отмечается, что операция является частью продолжающихся усилий министерства обороны по борьбе с контрабандой.