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ВМС Шри-Ланки арестовали 15 индийских рыбаков за лов в ланкийских водах

ВМС Шри-Ланки арестовали 15 индийских рыбаков за лов в ланкийских водах ВМС Шри-Ланки задержали два индийских рыболовных траулера с 15 индийскими рыбаками, которые занимались ловлей в водах этого островного государства.
Другие страны
6 ноября 2022 г. 11:59
ВМС Шри-Ланки арестовали 15 индийских рыбаков за лов в ланкийских водах

ВМС Шри-Ланки задержали два индийских рыболовных траулера с 15 индийскими рыбаками, которые занимались ловлей в водах этого островного государства.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает в воскресенье ланкийское информационное агентство Ada Derana.

По этой информации, задержание индийцев было произведено в субботу вечером в ходе операции севернее порта Талайманнар на северо-западе острова. Для этой операции были задействованы два корабля четвертой флотилии Северного военно-морского командования ВМС Шри-Ланки.

Спор о регионах ловли рыбы и задержаниях рыбаков в водах между Индией и Шри-Ланкой стал постоянной проблемой в отношениях двух стран, которая не решается, несмотря на многочисленные переговоры на высоком уровне между Коломбо и Нью-Дели. Подобные инциденты часто объясняются тем, что у рыбаков нет оборудования, позволяющего определять точное местонахождение их рыболовных лодок и траулеров в море.

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