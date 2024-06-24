ВМС Сальвадора пресекли контрабанду кокаина на $50 млн

Военно-морские силы Сальвадора перехватили полупогружную лодку, перевозившую около двух тонн кокаина.
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"Наши ВМС перехватили полупогружную лодку в 1167 километрах к юго-западу от Боканы-эль-Кордонсильо. По оценкам, на лодке находилось около двух тонн кокаина на сумму около 50 млн долларов", - сказал он.
Букеле также сообщил, что три члена экипажа - колумбиец и два эквадорца - были арестованы.
Он напомнил, что за последние пять недель сальвадорские правоохранители изъяли четыре партии наркотиков на общую сумму более 140 млн долларов.