ВМС Сальвадора пресекли контрабанду кокаина на $50 млн

Военно-морские силы Сальвадора перехватили полупогружную лодку, перевозившую около двух тонн кокаина.

Военно-морские силы Сальвадора перехватили полупогружную лодку, перевозившую около двух тонн кокаина.

Как передает Report , об этом сообщил президент страны Найиб Букеле в соцсети Х.

"Наши ВМС перехватили полупогружную лодку в 1167 километрах к юго-западу от Боканы-эль-Кордонсильо. По оценкам, на лодке находилось около двух тонн кокаина на сумму около 50 млн долларов", - сказал он.

Букеле также сообщил, что три члена экипажа - колумбиец и два эквадорца - были арестованы.

Он напомнил, что за последние пять недель сальвадорские правоохранители изъяли четыре партии наркотиков на общую сумму более 140 млн долларов.