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ВМС Пакистана начали маневры Sea Spark 2024 в Аравийском море

ВМС Пакистана начали маневры Sea Spark 2024 в Аравийском море Военно-морские силы Пакистана начали крупномасштабные маневры Sea Spark 2024 ("Морская искра 2024") в Аравийском море для оценки боеготовности и стратегических возможностей.
Другие страны
26 января 2024 г. 11:36
ВМС Пакистана начали маневры Sea Spark 2024 в Аравийском море

Военно-морские силы Пакистана начали крупномасштабные маневры Sea Spark 2024 ("Морская искра 2024") в Аравийском море для оценки боеготовности и стратегических возможностей.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает Управление общественных связей (ISPR) Минобороны Пакистана.

Учения включают применение всех сил и средств ВМС, Агентства морской безопасности, сил специального назначения и морской пехоты.

Планом маневров предусмотрены артиллерийские стрельбы, операции против надводных кораблей и подводных лодок условного противника, а также отработка высадки морского десанта.

Учения Sea Spark 2024 будут способствовать совершенствованию боевого взаимодействия ВМС, ВВС и сухопутных сил Пакистана в целях укрепления регионального мира и безопасности, говорится в пресс-релизе ISPR.

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Версия на азербайджанском языке Pakistan Ərəbistan dənizində təlimə başlayıb
Версия на английском языке Pakistan Navy launches Exercise Sea Spark 2024 to assess combat readiness

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