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ВМС ОАЭ проводят параллельные учения с коллегами из США и Франции

ВМС ОАЭ проводят параллельные учения с коллегами из США и Франции ВМС Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) начали в Персидском заливе ежегодные учения Iron Defeder совместно с коллегами из США.
Другие страны
13 июня 2022 г. 15:53
ВМС ОАЭ проводят параллельные учения с коллегами из США и Франции

ВМС Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) начали в Персидском заливе ежегодные учения Iron Defeder совместно с коллегами из США.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило американское военно-морское ведомство на своей странице в Twitter.

В сообщении уточняется, что в ходе предстоящих маневров будет совершенствоваться координация действий при проведении операций по обеспечению безопасности на море, противоминной защите и защите гавани.

"ОАЭ являются давним стратегическим партнером. Это отличная возможность углубить двусторонние связи и потренироваться [вместе] с высококвалифицированными военными из Эмиратов", - сказал вице-адмирал Брэд Купер, командующий центральным командованием (NAVCENT), 5-м флотом и Объединенными морскими силами США.

В нынешних учениях с американской стороны принимают участие более 600 военнослужащих ВМС, Корпуса морской пехоты и береговой охраны, задействован ряд кораблей поддержки и обеспечения, а также катера береговой охраны ВМС США. Состав участников со стороны ОАЭ не уточняется.

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Версия на английском языке UAE Navy conducts bilateral training with counterparts from US

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