ВМС ОАЭ проводят параллельные учения с коллегами из США и Франции

ВМС Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) начали в Персидском заливе ежегодные учения Iron Defeder совместно с коллегами из США.

ВМС Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) начали в Персидском заливе ежегодные учения Iron Defeder совместно с коллегами из США.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило американское военно-морское ведомство на своей странице в Twitter.

В сообщении уточняется, что в ходе предстоящих маневров будет совершенствоваться координация действий при проведении операций по обеспечению безопасности на море, противоминной защите и защите гавани.

"ОАЭ являются давним стратегическим партнером. Это отличная возможность углубить двусторонние связи и потренироваться [вместе] с высококвалифицированными военными из Эмиратов", - сказал вице-адмирал Брэд Купер, командующий центральным командованием (NAVCENT), 5-м флотом и Объединенными морскими силами США.

В нынешних учениях с американской стороны принимают участие более 600 военнослужащих ВМС, Корпуса морской пехоты и береговой охраны, задействован ряд кораблей поддержки и обеспечения, а также катера береговой охраны ВМС США. Состав участников со стороны ОАЭ не уточняется.