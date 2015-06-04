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    ​ВМС НАТО проведут крупные учения в Балтийском море

    Целью учений является демонстрация решимости НАТО защищать страны Балтии

    Баку. 4 июня. REPORT.AZ/ Корабли и самолеты из 17 стран НАТО примут участие в крупных учениях BALTOPS в Балтийском море, которые продлятся с 5 по 20 июня.

    Как передает Report, об этом говорится в сообщении пресс-службы альянса.

    "Целью совместных учений является демонстрация решимости НАТО защищать страны Балтии и повысить способность союзников и партнеров для совместной работы", - отмечается в сообщении.

    На учениях будут отрабатывать задания по подводной войне, противовоздушной обороне, перехвату подозрительных самолетов и кораблей.

    Всего в учениях примут участие 49 кораблей, 61 самолет, одна подлодка и 5 тыс. 600 солдат.

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