​ВМС НАТО проведут крупные учения в Балтийском море

Баку. 4 июня. REPORT.AZ/ Корабли и самолеты из 17 стран НАТО примут участие в крупных учениях BALTOPS в Балтийском море, которые продлятся с 5 по 20 июня.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении пресс-службы альянса.

"Целью совместных учений является демонстрация решимости НАТО защищать страны Балтии и повысить способность союзников и партнеров для совместной работы", - отмечается в сообщении.

На учениях будут отрабатывать задания по подводной войне, противовоздушной обороне, перехвату подозрительных самолетов и кораблей.

Всего в учениях примут участие 49 кораблей, 61 самолет, одна подлодка и 5 тыс. 600 солдат.