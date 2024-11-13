ВМС Израиля ликвидировали полевого командира боевого крыла ХАМАС в Ливане

Израильские военные корабли уничтожили старшего полевого командира боевого крыла палестинского радикального движения ХАМАС в Ливане Саида Наифа Али.
Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).
Отмечается, что в ходе еще одного удара был уничтожен оперативник военно-воздушного подразделения ливанской организации "Хезболлах" Али Баракат.
"Удары наносились под командованием центра управления огнем израильских ВМС, который руководит наступательными действиями в тесном сотрудничестве с Северным командованием ЦАХАЛа, израильскими ВВС и управлением разведки", - говорится в заявлении.