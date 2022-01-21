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ВМС Ирана, Китая и России начали совместные учения в Индийской океане

ВМС Ирана, Китая и России начали совместные учения в Индийской океане Совместные военно-морские учения ВС Ирана, Китая и России "Пояс морской безопасности" начались в пятницу утром в северной части Индийского океана.
Другие страны
21 января 2022 г. 10:28
ВМС Ирана, Китая и России начали совместные учения в Индийской океане

Совместные военно-морские учения ВС Ирана, Китая и России "Пояс морской безопасности" начались в пятницу утром в северной части Индийского океана.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Mehr.

Отмечается, что с иранской стороны в маневрах принимают участие подразделения ВМС Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) и иранской армии.

"Согласно программе, запланированы различные тактические маневры, включая спасение горящего корабля, освобождение захваченного судна и стрельба по морским мишеням в дневное и ночное время", - заявил официальный представитель учений "Пояс морской безопасности" адмирал Мостафа Таджодини.

19 января пресс-служба Восточного военного округа (ВВО) по Тихоокеанскому флоту сообщила, что три корабля Тихоокеанского флота прибыли в иранский порт Чабахар для участия в совместных учениях Ирана, России и Китая. Отряд кораблей вышел в дальний поход из Владивостока за несколько дней до наступления 2022 года.

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Версия на английском языке Iran, Russia, China kick off joint drill in Indian Ocean

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