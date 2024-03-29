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ВМС Индии проводят операцию по спасению атакованного пиратами иранского судна

ВМС Индии проводят операцию по спасению атакованного пиратами иранского судна Корабли ВМС Индии проводят операцию по освобождению захваченного пиратами иранского рыболовного судна недалеко от берегов Сомали.
Другие страны
29 марта 2024 г. 19:45
ВМС Индии проводят операцию по спасению атакованного пиратами иранского судна

Корабли ВМС Индии проводят операцию по освобождению захваченного пиратами иранского рыболовного судна недалеко от берегов Сомали.

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба ВМС.

По ее данным, ВМС получили информацию о возможном нападении пиратов на иранское рыболовное судно Al Kamar 786 вечером в четверг. Инцидент произошел приблизительно в 170 км от острова Сокотра, который расположен в Индийском океане в 100 км от мыса Гвардафуй (северо-восточная оконечность Сомали).

"Два корабля ВМС Индии, задействованные в миссии по обеспечению безопасности морского судоходства, были направлены на перехват захваченного судна, на борт которого, по имеющимся данным, поднялись девять вооруженных пиратов. Судно было перехвачено 29 марта. В настоящее время проводится операция ВМС Индии по освобождению судна и его экипажа", - говорится в сообщении пресс-службы.

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