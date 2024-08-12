ВМС Индии примут на вооружение вторую атомную ракетную подлодку

Военно-морские силы Индии готовы взять в эксплуатацию вторую атомную подводную лодку с баллистическими ракетами (ПЛАРБ).

Военно-морские силы Индии готовы взять в эксплуатацию вторую атомную подводную лодку с баллистическими ракетами (ПЛАРБ).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает газета The Times of India со ссылкой на источники.

"Вторая индийская атомная ракетная субмарина Arighat полностью готова к поступлению на вооружение ВМС после проведенных длительных испытаний. Начало ее эксплуатации планируется через один-два месяца, - заявили собеседники издания. - Новая ПЛАРБ пополнит морские силы ядерного сдерживания Индии, в составе которых с 2018 года находится однотипный с Arighat первый отечественный ракетный атомоход Arihant".

На вооружении первых двух индийских ПЛАРБ состоят баллистические ракеты К-15 Sagarika дальностью 750 км. После завершения строительства в 2025 году в состав ВМС поступит третья ракетная атомная подлодка с ракетами дальностью 3,5 тыс. км. Как отмечает The Times of India, в 2026 году Индия планирует получить в аренду у России усовершенствованную атомную торпедную субмарину типа Akula в соответствии с подписанной в марте 2019 года сделкой на сумму в 3 млрд долларов.