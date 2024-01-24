ВМС Великобритании сообщили об атаке неизвестных на судно недалеко от Адена

Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (United Kingdom Maritime Trade Operations, UKMTO) сообщил о новом нападении на судно у побережья Йемена.

Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (United Kingdom Maritime Trade Operations, UKMTO) сообщил о новом нападении на судно у побережья Йемена.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

Согласно информации, инцидент произошел в 45 морских милях к югу от йеменского порта Аден.

"UKMTO получил сообщение об инциденте, произошедшем в 45 морских милях у югу от Адена. Власти выясняют обстоятельства происшествия. Судам рекомендуется соблюдать осторожность и сообщать в UKMTO о любой подозрительной активности", - говорится в заявлении.

UKMTO классифицирует произошедший инцидент как нападение, уточняя, что информация о нем получена от капитана судна. Каких-либо дополнительных подробностей пока не приводится.