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ВМС Великобритании сообщили об атаке неизвестных на судно недалеко от Адена

ВМС Великобритании сообщили об атаке неизвестных на судно недалеко от Адена Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (United Kingdom Maritime Trade Operations, UKMTO) сообщил о новом нападении на судно у побережья Йемена.
Другие страны
24 января 2024 г. 16:20
ВМС Великобритании сообщили об атаке неизвестных на судно недалеко от Адена

Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (United Kingdom Maritime Trade Operations, UKMTO) сообщил о новом нападении на судно у побережья Йемена.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

Согласно информации, инцидент произошел в 45 морских милях к югу от йеменского порта Аден.

"UKMTO получил сообщение об инциденте, произошедшем в 45 морских милях у югу от Адена. Власти выясняют обстоятельства происшествия. Судам рекомендуется соблюдать осторожность и сообщать в UKMTO о любой подозрительной активности", - говорится в заявлении.

UKMTO классифицирует произошедший инцидент как нападение, уточняя, что информация о нем получена от капитана судна. Каких-либо дополнительных подробностей пока не приводится.

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