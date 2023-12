Центр координации морских торговых перевозок (UKMTO) при ВМС Великобритании сообщил о захвате вооруженными людьми судна в районе Сомали.

Как передает Report, об этом UKMTO написал в социальной сети "X".

"UKMTO получил информацию о захвате судна тяжеловооруженными людьми в неопределенном районе у города Эйль в Сомали. Власти ведут расследование", — говорится в публикации.