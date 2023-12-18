ВМС Великобритании сообщили о взрыве на борту судна у берегов Йемена

Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (United Kingdom Maritime Trade Operations, UKMTO) сообщил о взрыве на борту судна неподалеку от йеменского порта Моха.

Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (United Kingdom Maritime Trade Operations, UKMTO) сообщил о взрыве на борту судна неподалеку от йеменского порта Моха.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

"UKTMO получил сообщение о взрыве на борту судна", - отмечается в заявлении, размещенном организацией в соцсети "X".

По информации центра, судно и экипаж находятся в безопасности.

После обострения ситуации в секторе Газа йеменские мятежники-хуситы заявили, что будут наносить удары по территории Израиля и не позволят связанным с ним судам проходить через воды Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива, пока операция в палестинском анклаве не будет прекращена.

Только 15 декабря Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании сообщил о трех инцидентах с торговыми судами в этом районе.