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ВМС Великобритании сообщили о взрыве на борту судна у берегов Йемена

ВМС Великобритании сообщили о взрыве на борту судна у берегов Йемена Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (United Kingdom Maritime Trade Operations, UKMTO) сообщил о взрыве на борту судна неподалеку от йеменского порта Моха.
Другие страны
18 декабря 2023 г. 17:51
ВМС Великобритании сообщили о взрыве на борту судна у берегов Йемена

Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (United Kingdom Maritime Trade Operations, UKMTO) сообщил о взрыве на борту судна неподалеку от йеменского порта Моха.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

"UKTMO получил сообщение о взрыве на борту судна", - отмечается в заявлении, размещенном организацией в соцсети "X".

По информации центра, судно и экипаж находятся в безопасности.

После обострения ситуации в секторе Газа йеменские мятежники-хуситы заявили, что будут наносить удары по территории Израиля и не позволят связанным с ним судам проходить через воды Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива, пока операция в палестинском анклаве не будет прекращена.

Только 15 декабря Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании сообщил о трех инцидентах с торговыми судами в этом районе.

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