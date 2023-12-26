ВМС Британии сообщили о новом инциденте у берегов Йемена

Инцидент, связанный с безопасностью судоходства, произошел примерно в 93 км к западу от побережья Йемена.

Инцидент, связанный с безопасностью судоходства, произошел примерно в 93 км к западу от побережья Йемена.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (UKMTO).

"UKMTO получил информацию об инциденте в 50 морских милях (около 92,6 км - прим. ТАСС) к западу от Ходейды. Власти ведут расследование", - говорится в заявлении на сайте центра.

После обострения палестино-израильского конфликта в секторе Газа йеменские мятежники-хуситы из движения "Ансар Аллах" заявили, что они будут наносить удары по территории Израиля и не позволят связанным с ним судам проходить через воды Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива, пока операция в палестинском анклаве не будет прекращена.