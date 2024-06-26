ВМС Британии сообщили о новом инциденте недалеко от побережья Йемена

Нападение на судно совершено в 52 морских милях от Адена.
Как передает Report, об этом сообщил Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (UKMTO).
"UKMTO получил сообщение об инциденте в 52 морских милях к югу от Адена в Йемене", - говорится в сообщении.
По словам капитана, ракета упала в непосредственной близости от судна. Пострадавших нет, судно отправляется в другой порт.
UKMTO предупредил экипажи находящихся поблизости судов о необходимости соблюдать осторожность и докладывать о любой подозрительной деятельности в районе.