ВМС Британии сообщили о нападении на судно у берегов Йемена

Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (United Kingdom Maritime Trade Operations, UKMTO) сообщил о нападении неизвестных на судно в Красном море у побережья Йемена.
Об этом
"UKMTO получил уведомление об инциденте в 85 морских милях к востоку от Адена. Власти расследуют обстоятельства происшествия. Судам рекомендуется соблюдать осторожность и сообщать в UKMTO о любой подозрительной активности", - говорится в сообщение в социальной сети Х.
Подробностей на данный момент не приводится.