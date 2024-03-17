ВМС Британии сообщили о нападении на судно у берегов Йемена

Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (United Kingdom Maritime Trade Operations, UKMTO) сообщил о нападении неизвестных на судно в Красном море у побережья Йемена.

Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (United Kingdom Maritime Trade Operations, UKMTO) сообщил о нападении неизвестных на судно в Красном море у побережья Йемена.

Об этом Report сообщает со ссылкой на ТАСС.

"UKMTO получил уведомление об инциденте в 85 морских милях к востоку от Адена. Власти расследуют обстоятельства происшествия. Судам рекомендуется соблюдать осторожность и сообщать в UKMTO о любой подозрительной активности", - говорится в сообщение в социальной сети Х.

Подробностей на данный момент не приводится.