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ВМС Британии сообщили о нападении на судно у берегов Йемена

ВМС Британии сообщили о нападении на судно у берегов Йемена Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (United Kingdom Maritime Trade Operations, UKMTO) сообщил о нападении неизвестных на судно в Красном море у побережья Йемена.
Другие страны
17 марта 2024 г. 06:21
ВМС Британии сообщили о нападении на судно у берегов Йемена

Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (United Kingdom Maritime Trade Operations, UKMTO) сообщил о нападении неизвестных на судно в Красном море у побережья Йемена.

Об этом Report сообщает со ссылкой на ТАСС.

"UKMTO получил уведомление об инциденте в 85 морских милях к востоку от Адена. Власти расследуют обстоятельства происшествия. Судам рекомендуется соблюдать осторожность и сообщать в UKMTO о любой подозрительной активности", - говорится в сообщение в социальной сети Х.

Подробностей на данный момент не приводится.

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