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ВМС Британии расследуют инцидент в районе Баб-эль-Мандебского пролива

ВМС Британии расследуют инцидент в районе Баб-эль-Мандебского пролива Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (UKMTO) получил данные об инциденте в районе Баб-эль-Мандебского пролива, отделяющего Аравийский полуостров от африканского побережья.
Другие страны
23 декабря 2023 г. 23:36
ВМС Британии расследуют инцидент в районе Баб-эль-Мандебского пролива

Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (UKMTO) получил данные об инциденте в районе Баб-эль-Мандебского пролива, отделяющего Аравийский полуостров от африканского побережья.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении, размещенном на сайте организации.

"UKMTO получил сообщение об инциденте вблизи Баб-эль-Мандебского пролива, в 45 морских милях к юго-западу от Салифа в Йемене. Власти проводят расследование", - отмечается в тексте.

UKMTO предупредил экипажи находящихся поблизости судов о необходимости соблюдать осторожность и докладывать о любой подозрительной деятельности в регионе.

После обострения конфликта в секторе Газа йеменские мятежники-хуситы из движения "Ансар Аллах" заявили, что будут наносить удары по территории Израиля и не позволят связанным с ним судам проходить через воды Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива, пока операция в палестинском анклаве не будет прекращена.

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