ВМС Британии и Финляндии проводят учения на Балтике по защите подводной инфраструктуры

Вооруженные силы Финляндии проводят 4-5 декабря в регионе Балтийского моря учения по защите подводной инфраструктуры вместе с Пограничной службой Финляндии, Великобритании и Эстонии.

Вооруженные силы Финляндии проводят 4-5 декабря в регионе Балтийского моря учения по защите подводной инфраструктуры вместе с Пограничной службой Финляндии, Великобритании и Эстонии.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, цель учений - отработать возможности наблюдения за подводной инфраструктурой и отражения подводных военных угроз, говорится в пресс-релизе финских ВС.

"Учения являются частью заявления Объединенного экспедиционного корпуса (Joint Expeditionary Force, JEF) от 28 ноября 2023 года, направленного на расширение присутствия JEF и наблюдения в регионе Балтийского моря. В учениях принимают участие ВМС Финляндии, округ береговой охраны Финского залива Пограничной службы Финляндии, Королевский флот и ВМС Эстонии", - поясняется в сообщении.

По словам помощника начальника оперативного отдела командования обороны Янне Хууско, увеличение военно-морского присутствия НАТО является мерой, которая усиливает наблюдение за подводной инфраструктурой и ее защиту. "После инцидента с Balticconnector многие страны региона Балтийского моря активизировали свое сотрудничество и свои собственные национальные операции по морскому наблюдению. Эти учения являются одним из сообщений о том, как мы можем защищать и осуществлять наблюдение за критически важной инфраструктурой вместе с нашими союзниками и партнерами", - прокомментировал он.