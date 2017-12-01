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    ВМС Аргентины признали гибель экипажа подлодки "Сан-Хуан"

    Таким образом, 44 моряка с подлодки Сан-Хуан признаны погибшими© Naval Base Mar del Plata

    Баку. 1 декабря. REPORT.AZ/ Операция по спасению экипажа с пропавшей подводной лодки "Сан-Хуан" завершена, далее продолжится поиск судна.

    Как передает Report, со ссылкой на RT en Espanol, об этом на специальной пресс-конференции объявил официальный представитель Военно-морских сил (ВМС) Аргентины Энрике Бальби.

    "Спасательная операция окончена, теперь будет продолжаться поиск подлодки", — цитирует Бальби RT en Español.

    Таким образом, 44 моряка с подлодки "Сан-Хуан" признаны погибшими.

    Он отметил, что, несмотря на все усилия, не были найдены никакие доказательства крушения в зоне поиска.

    17 ноября стало известно, что подводная лодка пропала в Атлантическом океане.

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