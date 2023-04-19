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ВМФ США отправили беспилотный катер через Ормузский пролив

ВМФ США отправили беспилотный катер через Ормузский пролив Пятый флот ВМС США сообщил о направлении своего первого беспилотного катера через Ормузский пролив, соединяющий Персидский и Оманский заливы.
Другие страны
19 апреля 2023 г. 19:10
ВМФ США отправили беспилотный катер через Ормузский пролив

Пятый флот ВМС США сообщил о направлении своего первого беспилотного катера через Ормузский пролив, соединяющий Персидский и Оманский заливы.

Как передает Report со ссылкой Газета.ру, об этом сообщило агентство Associated Press.

При этом представитель Пятого флота Тимоти Хокинс сообщил, что 13-метровое судно L3 Harris Arabian Fox MAST-13 оснащено датчиками и камерами. По его словам, судно привлекло внимание Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана.

«Иранцы наблюдали за проходом беспилотного надводного судна через пролив в соответствии с международным правом», — сказал Хокинс.

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