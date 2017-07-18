ВМФ США опробовал лазерное оружие

Баку. 18 июля. REPORT.AZ/ Американские военные провели в водах Персидского залива очередные испытания лазерной пушки, во время которых сбили с ее помощью беспилотный летательный аппарат.

Как сообщает Report со ссылкой на CNN, лазер установлен на десантном корабле Ponce.

Капитан ВМС США Кристофер Уэлл отметил, что при стрельбе из лазерной пушки достигается значительно более высокая точность, чем при использовании огнестрельного оружия. Он заявил, что испытанная установка является универсальной и может быть использована против различных целей.

Опрошенные военнослужащие США также отметили, что погодные условия практически не влияют на эффективность применения лазера. Он способен поражать даже быстро перемещающиеся цели на больших расстояниях. Военные указали, что лазерный луч, испускаемый установкой, бесшумен и невидим для человека.

Стоимость лазерной пушки, по сведениям CNN, составляет примерно $40 млн, а выстрел обходится в один доллар. Ее обслуживают три человека.