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Вloomberg: Европа оказалась в трудном положении из-за тарифов США

Вloomberg: Европа оказалась в трудном положении из-за тарифов США Европейские страны находятся в трудном положении из-за тарифной политики президента США Дональда Трампа.
Другие страны
13 мая 2025 г. 01:39
Вloomberg: Европа оказалась в трудном положении из-за тарифов США

Европейские страны находятся в трудном положении из-за тарифной политики президента США Дональда Трампа.

Как передает Report, об этом пишет Bloomberg.

"Второй срок Трампа, посвященный началу нового "Золотого века" Америки, вероятно, станет решающим моментом в упадке Запада. У стран Европы нет возможности реорганизоваться без лидерства США", — указано в статье.

В материале подчеркивается, что Европа нуждается в Штатах больше, чем сами США в ней, в основном из-за своей собственной апатии. Эксперты заявили, что Евросоюз (ЕС) политически слаб, его члены расходятся во мнениях практически по всем вопросам, включая вопрос о том, как вести себя с Трампом.

Помимо этого, европейские лидеры не могут определиться, как усилить свою оборону и как разделить расходы, как вести себя с Китаем и так далее.

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