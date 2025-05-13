Вloomberg: Европа оказалась в трудном положении из-за тарифов США

Европейские страны находятся в трудном положении из-за тарифной политики президента США Дональда Трампа.

Европейские страны находятся в трудном положении из-за тарифной политики президента США Дональда Трампа.

Как передает Report , об этом пишет Bloomberg.

"Второй срок Трампа, посвященный началу нового "Золотого века" Америки, вероятно, станет решающим моментом в упадке Запада. У стран Европы нет возможности реорганизоваться без лидерства США", — указано в статье.

В материале подчеркивается, что Европа нуждается в Штатах больше, чем сами США в ней, в основном из-за своей собственной апатии. Эксперты заявили, что Евросоюз (ЕС) политически слаб, его члены расходятся во мнениях практически по всем вопросам, включая вопрос о том, как вести себя с Трампом.

Помимо этого, европейские лидеры не могут определиться, как усилить свою оборону и как разделить расходы, как вести себя с Китаем и так далее.