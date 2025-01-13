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Властям США потребуется полгода на утилизацию мусора после пожаров в Калифорнии

Властям США потребуется полгода на утилизацию мусора после пожаров в Калифорнии Федеральное агентство по чрезвычайным ситуациям (FEMA) обязалось покрыть полную стоимость уборки последствий лесных пожаров в Южной Калифорнии в течение 180 дней.
Другие страны
13 января 2025 г. 20:05
Властям США потребуется полгода на утилизацию мусора после пожаров в Калифорнии

Очистка территорий от мусора и других последствий масштабный лесных пожаров в Южной Калифорнии займет не менее полугода.

Как передает Report, об этом сообщила CNN представитель Федерального агентства по чрезвычайным ситуациям США (FEMA) Дианн Крисвелл.

По ее словам, FEMA также покроет полную стоимость работ по очистке территорий.

"Для очистки территорий от мусора и прочих последствий пожаров потребуется более шести месяцев"- подчеркнула она, добавив, что работы по ликвидации последствий продолжатся и после этого срока.

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