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Власти Южной Кореи подали жалобу на ютуберов из-за дипфейк-видео с участием президента и первой леди

Власти Южной Кореи подали жалобу на ютуберов из-за дипфейк-видео с участием президента и первой леди Администрация президента Южной Кореи обратилась в полицию с просьбой расследовать действия ютуберов, которые загрузили и транслировали дипфейк-видео с изображением президента Юн Сок Ёля и первой леди Ким Кён Хи.
Другие страны
17 февраля 2025 г. 16:24
Власти Южной Кореи подали жалобу на ютуберов из-за дипфейк-видео с участием президента и первой леди

Администрация президента Южной Кореи обратилась в полицию с просьбой расследовать действия ютуберов, которые загрузили и транслировали дипфейк-видео с изображением президента Юн Сок Ёля и первой леди Ким Кён Хи.

Как передает Report со ссылкой на корейские СМИ, об этом в понедельник сообщила администрация президента.

Жалоба подана на двух операторов YouTube-каналов по подозрению в нарушении Закона об особых случаях.

“Действия обвиняемых являются не только явными нарушениями закона, но и наносят ущерб главе государства и его супруге, публично их дискредитируя”, - заявили в администрации президента, подчеркнув, что создание и распространение фальшивых видеоматериалов являются серьезными преступлениями, требующими тщательного расследования.

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