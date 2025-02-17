Власти Южной Кореи подали жалобу на ютуберов из-за дипфейк-видео с участием президента и первой леди

Администрация президента Южной Кореи обратилась в полицию с просьбой расследовать действия ютуберов, которые загрузили и транслировали дипфейк-видео с изображением президента Юн Сок Ёля и первой леди Ким Кён Хи.
Как передает Report со ссылкой на корейские СМИ, об этом в понедельник сообщила администрация президента.
Жалоба подана на двух операторов YouTube-каналов по подозрению в нарушении Закона об особых случаях.
“Действия обвиняемых являются не только явными нарушениями закона, но и наносят ущерб главе государства и его супруге, публично их дискредитируя”, - заявили в администрации президента, подчеркнув, что создание и распространение фальшивых видеоматериалов являются серьезными преступлениями, требующими тщательного расследования.