Власти Южной Кореи отменят карантин по въезде для непривитых

Власти Республики Корея (РК) на следующей неделе отменят карантин для въезжающих лиц, не вакцинированных от коронавируса.

Власти Республики Корея (РК) на следующей неделе отменят карантин для въезжающих лиц, не вакцинированных от коронавируса.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в пятницу сообщил премьер-министр РК Хан Док Су.

"Мы реорганизуем систему контроля за въездом из-за границы. До сих пор непривитые лица при прибытии из-за границы проходили семидневный карантин, с 8 июня этой обязанности больше не будет вне зависимости от статуса вакцинации", - приводит газета "Хангёре" слова премьера.

Он уточнил, что прибывающим все еще нужно предоставлять на границе результаты ПЦР-теста, сделанного за три дня до въезда на территорию республики. Ранее южнокорейские власти отменили карантин для приезжих, привившихся признанными Сеулом или ВОЗ вакцинами.