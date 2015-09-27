Власти Южной Кореи не могут установить местонахождение почти 700 перебежчиков из КНДР

Баку. 27 сентября. REPORT.AZ/ Южнокорейские власти не смогли найти почти 700 перебежчиков из КНДР, проживающих в Республике Корея. Об этом, как отмечает Report со ссылкой на ТАСС, сообщило в воскресенье министерство по делам объединения.

"Не удалось установить местонахождение 688 северокорейских перебежчиков, или 2,6% из их общей численности", - говорится в опубликованном в Сеуле докладе ведомства. В министерстве полагают, что 664 из них покинули страну и переселились за рубеж.

Всего в Южной Корее насчитывается около 26 тыс. бывших граждан КНДР, бежавших оттуда и оставшихся жить на Юге.

Согласно данным минобъединения, в настоящее время 22 перебежчика отбывают срок в южнокорейских тюрьмах за различные преступления, а еще 14 бежали обратно в КНДР, разочаровавшись жизнью в Республике Корея.

Согласно данным социологических исследований, многие перебежчики чувствуют себя в Южной Корее некомфортно, зачастую подвергаются различным видам дискриминации и являются объектами насмешек в коллективе. В этой связи правозащитники призывают власти прилагать большие усилия для их социализации и адаптации.