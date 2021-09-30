Власти Южной Кореи готовятся к регулярным контактам с Пхеньяном

Правительство Республики Корея начинает подготовку к осуществлению стабильных контактов с КНДР после того, как ее лидер Ким Чен Ын объявил о планах восстановления межкорейских каналов связи в начале октября

Правительство Республики Корея начинает подготовку к осуществлению стабильных контактов с КНДР после того, как ее лидер Ким Чен Ын объявил о планах восстановления межкорейских каналов связи в начале октября.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил журналистам в Сеуле представитель южнокорейского министерства объединения.

"Как только каналы будут восстановлены, Сеул планирует повторить предложение о создании системы встреч разделенных семей в формате видеоконференции, а затем обменяться мнениями по основным вопросам межкорейских отношений", - сказал чиновник.

Ранее Ким Чен Ын, выступая на пятой сессии Верховного народного собрания (однопалатный парламент) 14-го созыва, заявил о готовности восстановить в начале октября линии связи с Южной Кореей. По его словам, такие действия будут способствовать улучшению отношений и установлению мира на Корейском полуострове.