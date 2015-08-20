Власти Южной Кореи эвакуируют всех местных жителей у границ с КНДР

Баку. 20 августа. REPORT.AZ/ Власти Южной Кореи приняли решение эвакуировать всех местных жителей, находящихся у границ с КНДР.
Как сообщает Report со ссылкой на "Ренхап", это решение связано с обострением ситуации на границе двух стран.
Ранее сообщалось, что Южная Корея включила на границе громкоговорители с сообщениями, направленными против политики Пхеньяна, после чего со стороны Северной Кореи был открыт огонь. Южная Корея в ответ на это ответила артиллерийскими выстрелами.
Обе страны привели свои войска, находящиеся на приграничных территориях, в состояние полной боеготовности.
Şamil ƏlibəyliАвтор новости
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