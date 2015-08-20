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    Власти Южной Кореи эвакуируют всех местных жителей у границ с КНДР

    Это решение связано с обострением ситуации на границе двух стран

    Баку. 20 августа. REPORT.AZ/ Власти Южной Кореи приняли решение эвакуировать всех местных жителей, находящихся у границ с КНДР.

    Как сообщает Report со ссылкой на "Ренхап", это решение связано с обострением ситуации на границе двух стран.

    Ранее сообщалось, что  Южная Корея включила на границе громкоговорители с сообщениями, направленными против политики Пхеньяна, после чего со стороны Северной Кореи был открыт огонь. Южная Корея в ответ на это ответила артиллерийскими выстрелами.

    Обе страны привели свои войска, находящиеся на приграничных территориях, в состояние полной боеготовности. 

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