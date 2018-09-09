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    Власти Южной Каролины объявили чрезвычайное положение из-за шторма Флоренция

    Баку. 9 сентября. REPORT.AZ/ Губернатор Южной Каролины Генри Макмастер объявил в штате чрезвычайное положение в связи с приближением тропического шторма «Флоренция». Об этом сообщили Associated Press, передает Report. 

    По его словам, в настоящее время неизвестно, когда шторм обрушится на штат. Национальный центр по слежению за ураганами сообщил, что «Флоренция» движется со скоростью 11 километров в час на запад. К середине следующей недели шторм может изменить направление в сторону северо-запада, кроме того ожидается, что его скорость увеличится. 

    «Максимальная сила ветра сохранится около отметки в 100 км/ч с сильными порывами. Вероятно «Флоренция» окрепнет к концу сегодняшнего дня. Во вторник ожидается усиление тропических ветров до 220 км/ч в эпицентре урагана», — прогнозируют синоптики.

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