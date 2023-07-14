Власти ЮАР задействовали армию из-за массовых поджогов грузовиков с товарами

Власти ЮАР направили военных в четыре провинции из-за массовых поджогов там грузовиков с товарами и разыскивают предполагаемых организаторов этих инцидентов.

Власти ЮАР направили военных в четыре провинции из-за массовых поджогов там грузовиков с товарами и разыскивают предполагаемых организаторов этих инцидентов.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщает в пятницу Associated Press.

"Это организованные, сложные операции", - заявил министр по делам полиции Беки Целе, комментируя инциденты. Военных направили в провинции Лимпопо, Мпумаланга, Квазулу-Натал и Фри-Стейт.

Полиция разыскивает как минимум 12 человек, которые могут быть связаны с поджогами. По словам Целе, власти пока не определили мотивы участников беспорядков, не исключается, что это может быть экономический саботаж против ЮАР. При этом Целе отметил, что нет свидетельств того, что поджоги грузовиков могут быть как-то связаны с бывшим президентом страны Джейкобом Зумой.

Накануне стало известно, что Верховный Конституционный суд ЮАР оставил в силе решение о том, что досрочное освобождение Зумы из тюрьмы по медицинским показаниям было неправомерным. В связи с этим в пятницу власти страны готовятся к возможным беспорядкам.

Между тем, южноафриканский портал News 24 сообщает, что Зума с понедельника находится в Москве на лечении. Ожидается, что экс-президент вернется в ЮАР на следующей неделе.

Отмечается, что день поджога первого грузовика выпал на двухлетнюю годовщину старта протестов в 2021 году.

Летом 2021 года в ЮАР проходили массовые беспорядки, вызванные заключением Зумы под стражу. Конституционный суд ЮАР приговорил его к 15 месяцам тюрьмы за неисполнение данного ему ранее предписания выступить с показаниями в рамках расследования о коррупции во время его пребывания у власти в период с 2009 по 2018 год. В ходе акций протеста погибли более 350 человек.