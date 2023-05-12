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Власти ЮАР вызвали посла США после обвинений в поставках оружия РФ

Власти ЮАР вызвали посла США после обвинений в поставках оружия РФ Правительство ЮАР потребовало встречи с послом США Рубеном Бригети после того, как он публично обвинил Преторию в поставках оружия России.
Другие страны
12 мая 2023 г. 16:24
Власти ЮАР вызвали посла США после обвинений в поставках оружия РФ

Правительство ЮАР потребовало встречи с послом США Рубеном Бригети после того, как он публично обвинил Преторию в поставках оружия России.

Как передает Report, об этом пишет агентство Bloomberg.

Сообщается, что министр иностранных дел ЮАР Наледи Пандор проведет переговоры с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

"Отношения между Южной Африкой и США испортились из-за того, что Претория заняла нейтральную позицию в отношении конфликта в Украине", - отмечает агентство.

Ранее в администрации президента Южной Африки заявили, что утверждения американского посла о возможных поставках оружия России от ЮАР бездоказательны. Однако в офисе президента ЮАР сообщили, что проведут независимое расследование.

Посол США в ЮАР Рубен Бригет обвинил власти ЮАР о том, что в начале декабря на военно-морской базе Саймонстаун в Кейптауне пришвартовалось российское грузовое судно Lady R, на которое якобы грузили оружие и боеприпасы.

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Версия на английском языке South Africa plans talks with Blinken, envoy on Russia arms

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