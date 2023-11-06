Власти ЮАР решили отозвать дипломатов из Израиля для консультаций

Власти ЮАР в связи с ситуацией в секторе Газа приняли решение отозвать всех своих дипломатов из Израиля для обсуждения обстановки.

Власти ЮАР в связи с ситуацией в секторе Газа приняли решение отозвать всех своих дипломатов из Израиля для обсуждения обстановки.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщили местные СМИ со слов министра в канцелярии президента ЮАР Кумбудзо Нтшавени.

При этом в канцелярии выразили неудовольствие в связи с высказываниями посла Израиля в ЮАР относительно конфликта и отметили, что Израиль в данный момент наносит ущерб международному порядку.

На прошлой неделе Боливия объявила о разрыве дипломатических отношений с Израилем из-за непропорционального, по ее мнению, ответа израильской армии на нападение группировки ХАМАС. Президенты Чили и Колумбии в свою очередь объявили об отзыве послов в Израиле, отозвали также посла Гондураса. Своих послов решили отозвать также Иордания и Турция.