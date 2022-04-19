Власти ЮАР объявили стихийное бедствие из-за наводнений

Власти ЮАР объявили стихийное бедствие в стране в связи с наводнениями в провинции Квазулу-Натал на востоке.

Власти ЮАР объявили стихийное бедствие в стране в связи с наводнениями в провинции Квазулу-Натал на востоке.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил президент ЮАР Сирил Рамафоса.

В воскресенье местный телеканал eNCA сообщил, что число жертв наводнений в провинции Квазулу-Натал увеличилось до 443 человек. По данным армии, наводнения затронули более 30 тыс жителей ЮАР.

Вооруженные силы Южно-Африканской республики получили распоряжение об отправке 10 тыс военнослужащих в провинцию Квазулу-Натал, пострадавшую в результате наводнений.

"Поэтому вчера вечером кабинет министров провел специальное заседание и принял решение объявить в стране стихийное бедствие", - говорится в сообщении президента, размещенном на его странице в Twitter.