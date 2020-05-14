Власти Йемена призвали сепаратистов юга вернуться к мирному соглашению

Премьер-министр Йемена Муайен Абдель Малик призвал сепаратистов из Переходного совета Южного Йемена вернуться к выполнению мирного соглашения, заключенного в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде в ноябре 2019 года.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом передает йеменское агентство САБА.

Напомним, что ранее в апреле Переходный совет Южного Йемена заявил, что вводит самоуправление в южных провинциях страны, объявил в них чрезвычайное положение и обвинил правительство Йемена в невыполнении Эр-Риядского соглашения. В свою очередь йеменское правительство обвинило Переходный совет Южного Йемена в дестабилизации обстановки на юге страны. Сообщалось о столкновениях между правительственными войсками и силами сепаратистов в провинции Абьян.

Как отмечает агентство, йеменский премьер провел в среду встречу с послами пятерки постоянных членов Совета безопасности ООН, в ходе которой подчеркнул необходимость прекращения мятежа Переходного совета Южного Йемена и его возвращения к реализации Эр-Риядского соглашения.