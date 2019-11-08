Власти Японии выделят $1,2 млрд пострадавшим от тайфунов районам

Правительство Японии в пятницу одобрило экстренный пакет финансовой помощи в размере 130 млрд иен ($1,2 млрд) районам, пострадавшим от череды тайфунов, обрушившихся на страну в сентябре - октябре.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщило японское общественное телевидение. По его данным, более трети от этой суммы будет потрачено, в частности, на восстановление поврежденных жилых домов и инфраструктуры. Часть средств пойдет на компенсацию убытков туристической отрасли - иностранные туристы, которые решат посетить пострадавшие районы, получат скидку на проживание в гостиницах и отелях в 5000 иен ($45) за сутки. Льготы будут действовать с декабря 2019 года по март 2020 года.

В результате наводнений и горных обвалов, вызванных тайфунами "Факсай" и "Хагибис", погибли более 90 жителей Японии.